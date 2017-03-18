PrivatBank закрыл филиал в Италии, рассказал агентству LETA председатель правления банка Александр Кукич.

Филиал прекратил работу 31 декабря прошлого года. Вклады всем итальянским клиентам выплачены.

По словам Кучича, руководство банка сочло, что бизнес в Италии нежизнеспособен, содержать его слишком дорого.

В августе прошлого года для итальянского филиала банка был установлен временный запрет на новые операции, так как центральный банк Италии начал административный процесс о потенциальных нарушениях.

По предварительным данным, прибыль латвийского PrivatBank в 2016 году составила 8,9 млн евро. Активы банка за год уменьшились в 2,5 раза до 304,17 млн евро. По величине активов банк занимает в Латвии 14-е место.

Крупнейшим акционером банка является украинский "ПриватБанк", который в декабре 2016 года был национализирован правительством Украины.