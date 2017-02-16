Банк Англии заявил, что не намерен изымать из обращения банкноты достоинством в пять фунтов стерлингов, несмотря на то что в их составе обнаружились следы животных жиров.

Банк также намерен выпустить в сентябре новые пластиковые десятифунтовые купюры, как и было запланировано.

Возражения против новых купюр возникли у веганов и некоторых религиозных групп, поскольку выяснилось, что банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов.

"Со всей серьезностью"

Петицию с требованием запретить пятифунтовые банкноты подписало более 100 тыс. человек.

В Банке Англии утверждают, что "со всей серьезностью" отнеслись к этому вопросу.

При этом в Банке подчеркнули, что на ранней стадии производства полимерных заготовок, из которых затем штампуются банкноты, было использовано "чрезвычайное малое количество твердых жиров".

Банк по-прежнему пытается выяснить у своего поставщика полимерных заготовок, какие альтернативы можно найти для производства нынешних пятифунтовых банкнот, а также новых пластиковых банкнот достоинством в десять фунтов с изображением Джейн Остин.

Банк уже потратил 46 млн фунтов на штамповку пятифунтовых купюр и еще 24 млн - на производство новых десятифунтовых банкнот на общую сумму 275 млн фунтов стерлингов.

"Перепечатывание этих денег на новой подложке означает затрату таких же сумм. При этом понадобится еще 50 тыс. фунтов на то, чтобы надежно уничтожить уже имеющийся запас купюр", - добавляют представители Банка.

Неприкасаемые деньги

В петиции против пятифунтовых банкнот, размещенной на сайте change.org, утверждается, что твердый жир в составе купюр "неприемлем для миллионов веганов, вегетарианцев, индуистов, сикхов, джайнов и других в Великобритании".

Некоторые представители сикхов и индуистов также призвали запретить обращение этих купюр в храмах, где запрещено держать мясные продукты.

Для индуистов коровы считаются священными животными, и многие представители этой религии не носят обувь и не пользуются сумками из кожи этих животных. Практикующие сикхи также являются строгими вегетарианцами.

Новые пластиковые пятифунтовые банкноты были введены в обращение в сентябре 2016 года, и их предполагаемый срок жизни - 5 лет, в то время как старые банкноты служили в среднем лишь два года.