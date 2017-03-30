Доходы консолидированного совокупного бюджета Латвии за первые два месяца 2017 года составили 1,58 млрд евро - на 43,9 млн евро (2,9%) больше, чем за тот же период 2016 года, расходы - 1,45 млрд евро, на 60,1 млн евро (4,3%) больше, сообщили агентству ЛETA в Министерстве финансов.

Таким образом за два месяца в консолидированном совокупном бюджете образовался профицит в размере 132,8 млн евро. По сравнению с первыми двумя месяцами 2016 года в этом году профицит сократился на 16,1 млн еврo.

Увеличению бюджетных доходов способствовал прирост налоговых поступлений на 69,9 млн евро (6,1%), по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, в основном, поступлений НДС и взносов соцстрахования.

Неналоговые поступления за первые два месяца 2017 года составили 64,4 млн евро. План налоговых поступлений в январе-феврале выполнен на 101,4%.

Прирост расходов бюджета обусловлен увеличением расходов на социальные пособия на 51,5 млн евро (12%) - до 481,5 млн евро.

За год на 40,3 млн евро (9,1%) выросли текущие расходы, в том числе на 22,4 млн евро (13%) - расходы на товары и услуги, на 18 млн евро (6,7%) - на зарплаты.

В основном госбюджете образовался профицит в размере 96,8 млн евро - на 24,1 млн евро (33,1%) больше, чем за первые два месяца 2016 года. Доходы этого бюджета за первые два месяца составили 940,6 млн евро - на 11,4 млн евро (1,2%) больше, чем в прошлом году. Увеличению доходов способствовал прирост налоговых доходов на 50,4 млн евро (8,5%) - до 642,5 млн евро.

Расходы основного госбюджета за первые два месяца 2017 года составили 843,8 млн евро - на 12,7 млн евро (1,5%) меньше, чем за тот же период 2016 года. Сокращение расходов вызвано уменьшением взносов в бюджет ЕС и уменьшением расходов с окончанием периодом планирования фондов ЕС 2007-2013 гг.

Дефицит специального госбюджета за январь-февраль 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличился до 36,6 млн евро. Доходы этого бюджета увеличились на 7,9 млн евро (2,2%) - до 370,7 млн евро, расходы - на 44 млн евро (12,1%), до 407,3 млн еврo. За год на 35 млн евро (12,2%) выросли расходы на пенсии, на 9 млн евро (12,4%) - на социальные пособия.

Профицит бюджетов самоуправлений за первые два месяца 2017 года составил 53,5 млн евро. Доходы этих бюджетов составили 366,8 млн евро - на 20 млн евро (5,8%) больше, чем в прошлом году. Их приросту способствовало увеличение налоговых доходов на 11,4 млн евро (5,8%) и неналоговых доходов на 8,1 млн евро (146,9%).

Расходы бюджетов самоуправлений в январе-феврале этого года составили 313,4 млн евро - на 33,1 млн евро (11,8%) больше, чем за тот же период прошлого года.