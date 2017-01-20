Планируемые расходы Вентспилсского самоуправления в 2017 году составляют 67,29 млн евро, что на 2,49 млн евро больше, чем в прошлом.

Доходы утвержденного бюджета составляют 57,12 млн евро. В начале года остаток накопленных самоуправлением свободных средств составил 14,56 млн евро. Таким образом, Вентспилсу в 2017 году доступны финансовые ресурсы в размере 71,68 млн евро. Доступный баланс ссуд на предварительное финансирование проектов составляет 5,2 млн евро.

Общие расходы на обеспечение функций самоуправления, в том числе содержание учреждений, благоустройство города и социальные функции, в этом году планируются в размере 67,29 млн евро. Предусмотренный остаток денежных средств в конце 2017 года составляет 9,59 млн евро.

На улучшение городской среды планируется потратить 20,28 млн евро. Несколько проектов будут реализованы с софинансированием ЕС, например, строительство Вентспилсской музыкальной средней школы, детской площадки, установка освещения в Яньциемсе.

17,20 млн евро или 26% общих расходов бюджета предусмотрено для образования. Вентспилсскую Центральную основную школу планируется перевести в другое здание, в других школах будут отремонтированы и оснащены компьютерами, интерактивными досками и другой техникой 26 кабинетов.

Расходы на социальные нужды составят в городе 4,38 млн евро, в том числе 2,07 млн евро предусмотрено для пособий и услуг. С января в Вентспилсе повышено пособие по рождению ребенка.

В 2017 году Вентспилс внесет в фонд выравнивания самоуправлений 1,99 млн евро.