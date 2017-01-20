Доходы утвержденного бюджета составляют 57,12 млн евро. В начале года остаток накопленных самоуправлением свободных средств составил 14,56 млн евро. Таким образом, Вентспилсу в 2017 году доступны финансовые ресурсы в размере 71,68 млн евро. Доступный баланс ссуд на предварительное финансирование проектов составляет 5,2 млн евро.
Общие расходы на обеспечение функций самоуправления, в том числе содержание учреждений, благоустройство города и социальные функции, в этом году планируются в размере 67,29 млн евро. Предусмотренный остаток денежных средств в конце 2017 года составляет 9,59 млн евро.
На улучшение городской среды планируется потратить 20,28 млн евро. Несколько проектов будут реализованы с софинансированием ЕС, например, строительство Вентспилсской музыкальной средней школы, детской площадки, установка освещения в Яньциемсе.
17,20 млн евро или 26% общих расходов бюджета предусмотрено для образования. Вентспилсскую Центральную основную школу планируется перевести в другое здание, в других школах будут отремонтированы и оснащены компьютерами, интерактивными досками и другой техникой 26 кабинетов.
Расходы на социальные нужды составят в городе 4,38 млн евро, в том числе 2,07 млн евро предусмотрено для пособий и услуг. С января в Вентспилсе повышено пособие по рождению ребенка.
В 2017 году Вентспилс внесет в фонд выравнивания самоуправлений 1,99 млн евро.