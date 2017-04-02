Объем выданных банками потребительских кредитов домашним хозяйствам за два первых месяца года вырос на 0,9% или 4,4 млн евро и составил в конце февраля 491,7 млн евро, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В том числе объем потребительских кредитов со сроком погашения до одного года составил 128,7 млн евро, что на 3,5% или 4,4 млн евро больше, чем в конце 2016 года.

Объем потребительских кредитов со сроком погашения от одного до пяти лет за первые два месяца года увеличился на 6,3% или 12,1 млн евро и составил в конце февраля 204,4 млн евро, объем кредитов со сроком погашения более пяти лет уменьшился на 7% или 12 млн евро - до 158,6 млн евро.

Таким образом, больше всего к концу февраля было выдано потребительских кредитов на срок от одного до пяти лет - 41,6% (в конце 2016 года - 39,5%). Доля кредитов на срок более пяти лет составила 32,3% (35%), кредитов на срок до одного года - 26,2% (25,5%).