Президент Банка Латвии Илмар Римшевич, третий срок полнопочий которого истекает в конце 2019 года, не планирует выставлять свою кандидатуру на следующий срок. Об этом в интервью "Delfi TV с Янисом Домбурсом" рассказал Римшевич.

На вопрос о том, не планирует ли он заниматься политикой или переехать в Германию во Франкфурт-на-Майне, где находится штаб-квартира Европейского центрального банка, Римшевич ответил отрицательно, но конкретных планов раскрывать не стал. "Придумаем. Может быть нужно взять какой-то отпуск, немного подумать. Может быть надо почитать какую-то книгу. Можно поездить по латвийским университетам - почитать лекции", - сказал Римшевич.

Римшевич также отметил, что в оставшиеся два года Банк Латвии не откажется высказывать мнение по актуальным вопросам, связанным с реформами в стране, но и не будет "искать ссоры".

Римшевич работает в Банке Латвии с 1992 года, а с 2001 года является президентом центробанка. С момента введения евро Банк Латвии больше не занимается стабильностью национальной валюты, но вместе с другими центробанками стран еврозоны несет ответственность за монетарную политику зоны евро. Римшевич критиковал политику правительство Латвии, предупреждал о перегреве экономики перед финансовым кризисом и призывал к политике экономии после преодоления кризиса. Исследования и мнения Банка Латвии все чаще озвучиваются при реформировании в разных сферах, но позиция Банка Латвии не всегда учитывается.