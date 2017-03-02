"Будем концентрироваться на Восточной Европе, возможно, на Балканах будут сделки. Постоянно находимся в переговорном процессе с банками", — сказал Ким, не исключив и рассмотрения покупки активов в Западной Европе. В конце февраля чешский Expobank купил сербский Marfin Bank.

По словам Кима, рассматривается также возможность приобретения страховых или лизинговых активов. В то же время, по словам Кима, возможна продажа латвийского банка группы — AS Expobank — или консолидация его на платформе чешского Expobank.

"Решения такого нет, мы взвешиваем, что выгоднее", — уточнил Ким.

Игорь Ким — основной акционер "Экспобанка" (61,29%), латвийского AS Expobank (100%) и чешского Expobank CZ (66,64%). В конце 1990-х и 2000-х годах владел пакетами и возглавлял несколько банков, в том числе УРСА-банк (в 2006 году появился в результате слияния Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка). В 2008 году УРСА-банк и МДМ приняли решение о слиянии, Ким возглавлял правление новой кредитной организации, но позже продал свой пакет и вышел из руководства МДМ-банка.

Банки Кима не входят в консолидированную группу.

"Ни я, ни мои структуры, ни российский банк не фондируются и не привлекают деньги со стороны латвийского или чешского банка", — сказал Ким, указав, что у российского и латвийского банков ликвидность избыточная.

По предварительным данным прибыль латвийского банка Expobank в 2016 году составила 6,3 млн евро, что в 2,4 раза меньше по сравнению с 2015 годом. Активы банка составили 300,37 млн евро, что на 37,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Объем привлеченных банком вкладов упал на 41,6% до 230 млн евро. По размеру активов осенью 2016 года Expobank был 14-м по величине коммерческим банком Латвии.