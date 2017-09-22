Российский бизнесмен Андрей Вдовин и его семья продали более 50% акций латвийского банка Bank M2M Europe группе акционеров, в которую входят управляющий фондовыми вложениями Signet Global Investors Limited, фирмы Hansalink и Fin.lv.

В банке Bank M2M Europe информируют, что 20 сентября 2017 года Европейский центральный банк и Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) выдали разрешение на получение группой акционеров существенного участия в капитале банка.

После подписания в мае этого года договора о покупке акций проданы все акции, ранее принадлежавшие основному акционеру Bank M2M Europe Андрею Вдовину и его семье. В результате этой сделки Signet Global Investors Ltd владеет 25%, Hansalink - 22,3%, Fin.lv - 8,79% акций банка.

Signet group является международно признанной компанией по управлению активами. Базирующаяся в Лондоне компания имеет лицензию британского регулятора Financial Conduct Authority. Основателями группы являются гражданин США Серж Умански и гражданин Швейцарии Роберт Марквартд.

Hansalink - латвийская компания, основателями которой являются профессионалы с более чем 20-летним опытом в банковском секторе и международных инвестициях - Ирина Пигозне, Эдгарс Пигознис и Михаил Сердцев.

Fin.lv - латвийская компания, владельцем которой является Игорь Рапопорт, ранее являвшийся миноритарным акционером Bank M2M Europe.

Новые акционеры намерены сохранить стратегию банка, направленную на обслуживание состоятельных клиентов, максимально фокусируясь на качестве обслуживания и доходности капитала клиентов.

Bank M2M Europe был основан в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия Bank M2M Europe сфокусирована на обслуживании международных состоятельных клиентов. Вдовин купил долю в банке M2M Europe в мае 2013 года. По состоянию на март 2017 года ему принадлежало 56,09% акций банка.