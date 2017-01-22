Поскольку кадастровая стоимость постоянно увеличивается, скидки по налогу на недвижимую собственность (ННС) на площадь жилья за каждое задекларированное лицо стали бы механизмом социальной защиты, сказал агентству LETA председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Андрис Яунслейнис.

По его словам, если поправки к закону о ННС примут и скидки по этому налогу станут применяться за каждое задекларированное лицо и к зданию, и к земле, следует оценить влияние законодательных изменений на размеры доходов самоуправлений.

Не сказать, чтобы самоуправления эту инициативу не поддерживали, но, оценивая бюджет следующего года, могут появиться разные вопросы, отмечает он.

"Любое решение, принятое на уровне государства, надо соответствующим образом компенсировать, поскольку у самоуправлений свои функции, которые надо выполнять", - подчеркнул Яунслейнис.

Как сообщалось, один из вариантов поправок, предложенный рабочей группой в целях ограничения роста ННС в связи со стремительным увеличением кадастровой стоимости земли под застройку и жилья на отдельных территориях, предусматривает введение скидки по налогу за каждое задекларированное лицо, применяя скидку и к зданию, и к земле.