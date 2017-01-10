После подготовительной работы, которая продолжалась более 3 лет, в период с 10 по 12 февраля этого года банк SEB перейдет на новую систему информационных технологий (ИТ) и обслуживания клиентов.

В результате смены системы клиентам предложат новый интернет-банк с современным дизайном и широкими возможностями. Например, его будет удобно использовать с мобильных устройств, а еще клиенты сами смогут определять содержание главной страницы интернет-банка.

Сегодня, 10 января, банк SEB начинает знакомить клиентов с функциональными возможностями нового интернет-банка, а также с изменениями, касающимися других услуг. С 1 февраля будет доступна подробная информация о том, какие ограничения в работе банка будут действовать с 10 по 12 февраля – в период перехода на новую систему.

"Последний раз банк SEB свою систему менял в 2000 году. В нынешнем проекте мы тесно сотрудничали с коллегами в Эстонии и Литве, поскольку за основу будет взята базовая система, функционирующая в банке SEB в Эстонии. Это чрезвычайно сложный проект, по мере реализации которого на разных этапах мы привлекали и экспертов со стороны. Во время перехода на новую технологическую базу будут заменены более десяти различных систем обслуживания клиентов и учета внутренних процессов. Об изменениях мы планируем рассказать более, чем 600 000 своих клиентов", - говори руководитель банка SEB Иева Тетере.