Список будет доступен на сайте СГД. В нем будут представлены все лица, ведущие хозяйственную деятельность, и юридические лица с налоговой задолженностью свыше 150 евро. Ранее таких больших списков налоговых должников ведомство не публиковало.

Директор управления СГД по взысканию налоговых задолженностей Санта Гаранча призывает налогоплательщиков уладить все свои обязательства до 7 мая, если они не хотят угодить в публичный список.

Список будет обновляться раз в месяц. Согласно последней информации, сейчас в стране насчитывается примерно 120 000 налоговых должников, у 47 000 из них сумма задолженности превышает 150 евро.

СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.