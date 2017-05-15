Список будет доступен на сайте СГД. В нем будут представлены все лица, ведущие хозяйственную деятельность, и юридические лица с налоговой задолженностью свыше 150 евро. Ранее таких больших списков налоговых должников ведомство не публиковало.

Директор управления СГД по взысканию налоговых задолженностей Санта Гаранча призывает налогоплательщиков уладить все свои обязательства, если они не хотят угодить в публичный список.

Список будет обновляться раз в месяц. Согласно последней информации, сейчас в стране насчитывается примерно 120 000 налоговых должников, у 47 000 из них сумма задолженности превышает 150 евро.

СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.