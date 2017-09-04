По данным СГД, в первой половине 2017 года объем поступивших в потребление легальных нефтепродуктов составило 638,81 тыс. тонн. Больше всего увеличилось потребление дизельного топлива, по сравнению с первым полугодием 2016 г. оно выросло на 10% или на 42,98 тыс. тонн. Это компенсировало снижение потребления бензина, сократившегося на 6% или 6,05 тыс. тонн.

"Повышение легального потребления топлива, которое стало самым стремительным за последние года, в определенной мере подтверждает темы роста латвийской экономики. Одновременно на рост реализации топлива влияет и увеличение приграничной торговли алкоголем на границе с Эстонией, потому что "алкотуристы", пользуясь более низкими ценами, заправляются на латвийских автозаправках", - отмечает руководитель отдела акцизных товаров СГЛ Байба Шмите-Роке.