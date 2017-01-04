СГД разъяснила, кто и как должен платить налоги с денежных переводов

Для начала надо определиться с ключевой позицией – степенью родства между отправителем и получателем денежных переводов. Льготами пользуются только законные супруги и родственники до третьей степени (родители, дедушки, бабушки, дети, внуки, братья, сестры, племянники, дяди и тети).

Супругами, по Гражданскому закону, являются лица, состоящие в официальных отношениях. Брак в Латвии можно зарегистрировать в отделе записи актов гражданского состояния или у священника в присутствии двух совершеннолетних свидетелей. От идеи заключения союзов у нотариусов законодатели пока отказались. В отдельных случаях при регистрации брака за пределами Латвии об этом необходимо уведомить Регистр жителей.

Без декларации и налогов

От подачи декларации и уплаты налогов освобождаются супруги и родственники до третьей степени, и деньги перечисляются из-за границы для содержания жилья и ведение общего домашнего хозяйства. Например, проживающие за пределами Латвии перечисляют деньги детям, родителям или бабушке.

Заполнить декларацию, но без налога

Декларацию придется заполнить, если деньги получены от супругов и родственников до третьей степени, с которыми нет общего домашнего хозяйства.

Такой же механизм действует и на переводы между лицами, которое не является родственниками до третьей степени, или их вообще не связывает родство (сосед, друг и др.), но эти деньги получатель использует для покрытия своих расходов на образование и/или лечение (см. подпункты "c" и "d" пункта 35 ст. 9 закона "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ("О подоходном налоге с населения")).

Важно учесть еще два момента! Во-первых, для того чтобы к перечисленной сумме не применялся подоходный налог с населения, получатель должен документально доказать, что деньги используются для указанных расходов.

Во-вторых, если полученная от одного и того же лица сумма в обоих случаях превышает 4000 евро в год, её следует декларировать как не облагаемый подоходных налогом доход, подав в СГД декларацию, чтобы сообщить налоговикам источник средств.

Заполнить декларацию и отдать 23% государству

В остальных случаях, когда житель Латвии банковским переводом получает деньги на сумму более 1 425 евро в год от проживающего за рубежом лица, полученные деньги необходимо декларировать, заплатив подоходный налог в размере 23% с суммы, которая превышает 1 425 евро.

В указанных случаях вам необходимо составить и подать декларацию о доходах за прошлый год. Сделать это необходимо с 1 марта до 1 июня 2017 года.

Более подробно читайте в разделе "Gada ienākumu deklarācija" на домашней странице СГД – здесь.