Помимо UBS и Credit Suisse, на слушание Комиссии Европарламента по расследованию отмывания денег, ухода от налогообложения и финансовых махинаций, намеченное на 6 марта, отказались приезжать и представители финансового регулятора Швейцарии FINMA. Регулятор заявил, что не участвует в слушаниях, проходящих за пределами Швейцарии. Представители UBS уточнили, что уже приняли участие в аналогичном заседании в 2016 году и больше не намереваются этого делать. В Credit Suisse сообщили, что еще не приняли окончательного решения.

Комиссия при Европарламенте была учреждена год назад после обнародования документов офшорного панамского регистратора Mossack Fonseca, из которых следовало, что UBS и Credit Suisse активно помогали многим мировым политикам и бизнесменам открывать офшоры. В частности, как следовало из записей в торговом реестре Багамских островов по состоянию на 2015 год, UBS и Credit Suisse за последние 25 лет создали порядка 20 тыс. офшорных компаний на Багамах, став крупнейшими регистраторами офшоров после Mossack Fonseca. Оба швейцарских банка активно регистрировали офшоры даже в 2015 году.

Как отмечает Le Temps, Европарламент может принять ответные санкции, запретив доступ в представительства Европарламента в Страсбурге и Брюсселе совместной лоббистской организации Swiss Business Council, созданной UBS и Credit Suisse.