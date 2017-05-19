Отмечается, что на данный момент Лондон — ведущий финансовый центр ЕС, однако к 2019 году после Brexit, у Евросоюза возникнет необходимость в создании новой финансовой столицы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее сообщала, что она хочет заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, которое будет включать в себя финансовые услуги. Однако документ предполагает, что ЕС вместо этого намерен продублировать финансовую индустрию Лондона.

В проекте документа, который должен обсуждаться исполнительной комиссией 7 июня, отмечается, что из-за Brexit властям ЕС стоит убедиться, что оставшиеся в блоке компании будут иметь доступ к сильным рынкам капитала.