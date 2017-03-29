Издание отмечает, что сумма сделки сравнима с капиталом украинского актива. По данным МСФО он составлял $144 млн за период с января по сентябрь 2016 года.

"Исходно обсуждалась существенно более высокая сумма сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта значительно скорректировали ситуацию", – сообщил один из источников "Коммерсанта".

Ситуацию также усугубили акции украинцев против Сбербанка. Из-за этого банку пришлось быстрее продавать свои активы в стране и идти на уступке в цене.

Сбербанк ранее объявил о продаже своего дочернего предприятия консорциуму, в который вошли латвийский Norvik Banka (45%) и частная белорусская компания (55%). Последняя принадлежит сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду.

Позднее Гусельников сообщил в эфире радио "Эхо Москвы", что после продажи украинская "дочка" Сбербанка получит имя латвийского Norvik Banka.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против "дочек" пяти российских банков сроком на один год. Нацбанк Украины запретил Сбербанку, ОАО VS Bank, Проминвестбанку, ВТБ, ОАО "БМ Банк" выводить капитал из страны.

13 марта украинские активисты заблокировали вход в офис Сбербанка и потребовали у властей отобрать лицензию у организации. Их возмущение вызвало решение Сбербанка обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.