Глава Банка Литвы (БЛ, центробанк) говорит, что в этом году в стране может появиться новый банк, однако больше никаких подробностей не сообщается. По неофициальным данным информационного агентства BNS, это может быть китайский банк или финансовое учреждение.

"Когда мы встречаемся с заинтересованными структурами, которые в будущем могут прийти на этот рынок, мы видим серьезность их намерений. Как я говорил, один (из них), на наш взгляд, довольно серьезно заинтересован. (...) Контакты были довольно серьезные, и мы надеемся, что это может произойти в этом году, но я не хочу обещать", - сказал Витас Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, вероятный новый участник рынка - представитель зарубежного капитала, однако никаких деталей о нем глава центробанка не раскрыл. По неофициальным данным BNS, возможность открыть филиал в Литве рассматривает китайский банк, который обслуживал бы китайские компании, намеревающиеся прийти в Литву.

Как утверждает Витас Василяускас, одним из главных факторов, привлекающих новый банк в Литву, является членство страны в еврозоне.

"Пока мы не знаем всю картину, с чем связывает этот претендент свой вероятный приход в Литву, но обычно зарубежные банки идут вслед за своими корпоративными клиентами", - сказал Витас Василяускас.

На вопрос, означает ли это, что будущий банк - не из страны - члена ЕС, глава БЛ ответил утвердительно: "Вы угадали".

О своих интересах в Клайпедском порту уже сообщила китайская корпорация транспорта и логистики, недвижимости и финансов China Merchants Group (CMG), капиталовложения которой в Минске составляют около 300 млн евро.

Государственной CMG принадлежит и банк China Merchants Bank. В прошлом году сообщалось, что CMG планирует учредить в Литве два представительства - одно в Вильнюсе, другое - в Клайпеде. Последнее учредит контролируемый группой портовый оператор China Merchants Holdings.

Глава гонконгского предприятия финансовых технологий International business settlement (IBS) Луо Фенг в октябре прошлого года сказал деловой газете Verslo zinios, что в Литве намечается открыть центр расчетов между ЕС и Китаем. Предприятие предоставляет услуги международных денежных переводов и банковского дела китайским компаниям, одним из ее акционеров является китайская China Merchants Group, у которой есть инвестиционные планы в Клайпеде и которая уже вкладывает капитал в Минске.

Сейчас в Литве действуют 8 банков: SEB, Swedbank, DNB, Nordea, Danske, Citadele, Siauliu bankas, Medicinos bankas. Банки Nordea и DNB во втором квартале этого года должны объединиться под названием Luminor - это будет второй крупнейший участник банковского рынка Балтийских стран.