К концу февраля банки выдали домашним хозяйствам для приобретения жилья кредиты на сумму 4,396 млрд евро, что на 0,4% или 16 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В том числе остаток кредитов со сроком погашения до одного года по сравнению с концом прошлого года увеличился на 41% или 29,8 млн евро и составил в конце февраля 2017 года 102,4 млн евро.

Остаток кредитов со сроком погашения до пяти лет в конце февраля составил 72,3 млн евро, что на 13,4% или 11,2 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, а остаток кредитов со сроком погашения более пяти лет составил 4,221 млрд евро, что на 0,8% или 34,6 млн евро меньше, чем в конце прошлого года.

В конце февраля 96% кредитов домашним хозяйствам на покупку жилья были со сроком погашения более пяти лет (в конце 2016 года - 96,5%). В свою очередь доля кредитов со сроком погашения до одного года составила 2,3% (в 2016 году - 1,6%), кредитов со сроком погашения от одного до пяти лет - 1,6% (в 2016 году - 1,9%).