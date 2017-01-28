Остаток жилищных кредитов на срок до одного года по сравнению с концом 2015 года уменьшился на 30,1% или 31,2 млн евро и составил в конце 2016 года 72,6 млн евро.

Остаток выданных на приобретение жилья кредитов на срок от одного до пяти лет в конце декабря прошлого года составил 83,5 млн евро, что на 0,7% или 0,6 млн евро больше, чем в 2015 году, а кредитов на срок более пяти лет - 4,256 млрд евро, что на 1,4% или 60,1 млн евро меньше, чем в конце 2015 года.

Таким образом, в конце декабря прошлого года 96,5% выданных банками кредитов на приобретение жилья были со сроком погашения более пяти лет (в конце 2015 года - 95,9%). В свою очередь на срок до одного года было выдано 1,6% (2,3%) кредитов, со сроком погашения от одного до пяти лет - 1,9% (1,8%).