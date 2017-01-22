Общая сумма кредитов в конце сентября составляла 313 327 евро, размер к кредитным учреждениям и центробанкам - 1675 евро, сумма других активов составила в конце 2016 года 1,74 млн евро.

Сумма обязательств банка в конце 2016 года была 344 942 евро, накоплений - 313 914 евро. Капитал и резервы VEF banka в конце прошлого года составляли 1,713 млн евро. Расходы на ликвидацию банка в декабре составили 478 евро.

В 2010 году Комиссия рынка финансов и капитала аннулировала банку лицензию на ведение деятельности кредитного учреждения. Ликвидатором VEF banka назначен Валтерс Эдуард Кронбергс.

В конце 2015 года сумма активов VEF banka составляла 2,107 млн евро, капитал и резервы - 1,762 млн евро.