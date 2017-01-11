ВТА обобщило информацию о предпочтениях клиентов касательно способа получения страхового возмещения и сделало вывод о том, что предпочтения клиентов ОСТА и KASKO существенно отличаются. Если в прошлом году в страховых случаях ОСТА, когда у клиентов была возможность выбора способа получения страхового возмещения, 41% клиентов выбрали получить страховое возмещение деньгами, то в страховых случаях KASKO только 12% клиентов выбрали тот же способ получения возмещения.

Предыдущий опыт ВТА свидетельствует о том, что в случаях ОСТА клиенты нередко выбирают получить возмещение деньгами, потому что ремонтные работы выполняют друзья и знакомые, или же появляется возможность выполнить ремонтные работы по существенно более низкой цене чем среднерыночная цена, или же ремонтные работы и вовсе не проводятся. В свою очередь, главный интерес клиентов, которые приобрели страховой полис KASKO, - отремонтировать свое транспортное средство, а не получить страховое возмещение деньгами, и самому искать место проведения ремонтных работ для своего транспортного средства.

Учитывая то, что с 1 января этого года вступили в силу поправки к закону об ОСТА, которые предполагают, что в случаях, когда клиент выберет получить страховое возмещение за повреждения транспортного средства в денежном выражении, сначала клиенту выплатят возмещение только в размере 70% (вместо предыдущих 100%) от суммы расходов на необходимые ремонтные работы, рассчитанной страховщиком, ВТА предвидит существенное изменение предпочтений клиентов касательно способа получения страхового возмещения в случаях ОСТА, а именно уменьшение числа клиентов, которые выберут получить страховое возмещение деньгами.

Прогноз специалистов ВТА о росте числа страховых возмещений ОСТА обосновывает существенную разницу в размерах сумм выплаченных страховых возмещений в случаях, когда клиент выбрал получить возмещение деньгами и в случаях, когда клиент выбрал проведение ремонтных работ в автосервисе. Среднее выплаченное ВТА страховое возмещение ОСТА в 2016 году за случай ОСТА, при котором клиент предпочёл получить возмещение деньгами, составило 480 евро, в свою очередь среднее выплаченное ВТА страховое возмещение ОСТА в случаях, когда ремонтные работы проводились в автосервисе, составило 856 евро.

В то же время следует отметить, что разницу в размере среднего выплаченного страхового возмещения можно объективно объяснить следующим образом: при выплате страхового возмещения деньгами изначально не выплачивается сумма НДС за ремонтные работы (она возмещается только после того, как будут поданы документы, подтверждающие платежи за выполненные ремонтные работы) и размер возмещения определяется, ориентируясь на среднерыночные цены. Также следует отметить, что автоводители чаще выбирали получить страховое возмещение деньгами, когда повреждения транспортного средства были сравнительно небольшими и несущественными.

ВТА напоминает, что по предложению Министерства финансов с целью способствовать уплате налогов за ремонт транспортных средств, с 1 января этого года вступили в силу поправки к закону об ОСТА, которые предполагают снизить размер сумм выплачиваемых страховых возмещений на 30% в случае повреждения транспортных средств перед проведением ремонтных работ в случаях, когда собственник транспортного средства выбирает получить страховое возмещение в виде денежной суммы вместо ремонтных работ, то есть, до проведения ремонтных работ страховщик выплатит собственнику транспортного средства 70% от сметы затрат на ремонтные работы, за вычетом суммы НДС, в свою очередь собственник транспортного средства сможет получить оставшиеся 30% от сметы затрат на ремонтные работы и часть суммы в виде НДС после подачи документов, подтверждающих проведение ремонтных работ.

Вместе с введением поправок к закону об ОСТА также увеличился срок, в течение которого собственник транспортного средства может подать документы, подтверждающие проведённые ремонтные работы – вместо предыдущих двух месяцев, с 1 января этого года, клиенты смогут подать документы, подтверждающие проведённые ремонтные работы, в течение четырёх месяцев после выплаты страхового возмещения. Также внесена поправка к закону об ОСТА, определяющая время принятия решения страховщиком о выплате дополнительного страхового возмещения – до этого решение должно было быть принято в течение 30 дней, в свою очередь, с 1 января этого года, страховщик должен принять решение в течение 15 дней.