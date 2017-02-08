Строительный проект реконструкции рижского парка Алдарис за 73 520 евро разработала фирма Re-Arta. Об этом свидетельствует информация бюро надзора за закупками.

В апреле 2016 года департамент развития Рижской Думы объявил конкурс о плане перестройки парка Алдарис. Были получены два предложения, но ни одно из них не было признано полностью правильным. Фирма Re-Arta заняла в конкурсе второе место, поэтому ее пригласили для дальнейших переговоров.

Департамент развития города планирует заключить договор с Re-Arta о разработке строительного проекта реконструкции парка, которую предприятие выполнит за 73 520 евро (без учета налога на добавленную стоимость).

Фирма Re-Arta основана 2014 в году. По информации Firmas.lv, оборот фирмы в 2015 году составил 61 340 евро, а потери - 93 евро.

В ходе реконструкции парка Алдарис на его территории планируется создать зону отдыха и занятий спортом для всех желающих, а также место для проведения культурных мероприятий.

Представительница департамента развития города Инесе Паберза сообщила, что Рижская дума на проведение конкурса и разработку строительного проекта выделила 120 000 евро из фонда инфраструктуры города. Объем финансирования для выполнения строительных работ будет точно известен после разработки строительного проекта.

Парк Алдарис в Саркандаугаве является одним из старейших парков Риги. Его площадь составляет 2,57 гектаров. Парк был спроектирован в конце XIX века как закрытый сад в особняке владельца пивоварни Waldschlößchen с прудом и искусственными развалинами.