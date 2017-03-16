Административный окружной суд частично удовлетворил иск входящей в группу Vitol компании Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Euromin) против Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), по которому Euromin намеревалась взыскать с КРФК 7,03 млн евро из-за спора о цене выкупа акций компании Ventspils nafta.

Суд частично удовлетворил этот иск. Суд признал противозаконным решение КРФК от 15 октября 2015 года, по которому устанавливалась цена одной акции Ventspils nafta для предложения об обязательном выкупе. Также суд постановил, что КРФК должна компенсировать нанесенные компании Euromin убытки в размере 3,62 млн евро.

Решение суда может быть обжаловано Департаменте по административным делам Верховного суда.

В Ventspils nafta поясняют, что Euromin оспорила законность решения КРФК, потому что оценка стоимости акций была проведена некорректно, без соблюдения международных стандартов финансовой отчетности и нормативов ЕС.

В КРФК заявили, что ведомство намеревается обжаловать решение Административного суда в Верховном суде.