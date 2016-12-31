Сумма потребительских кредитов, выданных банками латвийским домохозяйствам за 11 месяцев 2016 года, увеличилась на 8,9% млн или на 40,3 млн евро и в конце ноября достигла 493,1 млн евро, свидетельствует информация Банка Латвии.

В том числе сумма кредитов на срок до одного года составила 129,1 млн евро и была на 2,1% или на 2,8 млн евро меньше, чем в конце 2015 года.

Сумма потребительских кредитов на срок от одного до пяти лет увеличилась на 23% или на 35,6 млн евро - до 190,4 млн евро, на срок дольше пяти лет - на 4,6% или на 7,6 млн евро - до 173,7 млн евро.

Наибольший удельный вес в структуре выданных потребительских кредитов в конце ноября имели кредиты, выданные на срок от одного до пяти лет - 38,6% (в конце 2015 года - 34,2%). Далее следуют кредиты, выданные на срок дольше пяти лет - 35,2% (36,7%), и кредиты, выданные на срок до одного года - 26,2% (29,1%).