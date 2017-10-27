Принято 1995 решение о применении налоговой поддержки на общую сумму 20,611 млн евро.

На данный момент заявки подали 1872 физических и 2392 юридических лица. Положительные решения приняты по 1055 физлицам на сумму 2,066 млн евро и по 940 юридическим лицам на сумму 18,5 млн евро. В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.

СГД напоминает, что налоговые должники могут подавать заявки на поддержку до 2 января 2018 года. Суть меры состоит в том, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы.

Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой. Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявки.