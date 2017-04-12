По данным банка, 80% всех новых заказанных карт оснащены технологией бесконтактных расчетов. Прием бесконтактных карт обеспечивают уже свыше 4800 торговых мест по всей Латвии, и их число с каждым днем продолжает расти. Как показывают обобщенные Swedbank данные, средняя сумма, на которую жители предпочитают рассчитываться бесконтактным способом без ввода PIN кода, составляет 4 евро.

"Сегодня бесконтактные расчетные карты выбирают восемь из десяти клиентов Swedbank, и это говорит о том, что люди успели оценить преимущества, предлагаемые новыми картами. Теперь, рассчитываюсь за небольшую покупку в магазине, обед в кафе или билет на поезд, больше не нужно вводить PIN код. Вместо этого достаточно просто приложить карту к платежному терминалу и дождаться звукового сигнала", - говорит Ренарс Русис, член правления и руководитель управления обслуживания частных лиц Swedbank.

С осени прошлого года интерес клиентов к бесконтактным картам удвоился. Так, если в августе прошлого года было выдано около 7 000 бесконтактных карт, то сейчас такие карты ежемесячно получают примерно 15 000 человек. Большая часть (47%) получателей бесконтактных карт – это молодые люди, которые чаще всего используют их для оплаты небольших покупок стоимостью до 10 евро.