Swedbank сохранил прогноз средней годовой инфляции в Латвии в этом году в размере 2,5%, в 2018 году - 2%.

При этом Swedbank снизил прогноз роста ВВП Эстонии в 2017 году с 2,4% до 2,2% и повысил его на 2018 год с 2,5% до 2,8%.

Прогноз прироста ВВП Литвы в 2017 году банк не изменил - 2,8%, а в 2018 году - 2,5%.

Swedbank повысил прогноз средней годовой инфляции в Эстонии на 2017 год с 2,6% до 3%, на 2018 год - с 2,4% до 2,7%.

Для Литвы Swedbank по-прежнему прогнозирует среднюю годовую инфляцию в 2017 году в размере 3%, в 2018 - 2,5%.