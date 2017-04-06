"В ближайшие пару лет экономика однозначно будет расти быстрее - на 4%, даже на 5%, если мы сумеем договориться о поддерживающих рост реформах, в том числе в налоговой системе, здравоохранении, образовании", - считает главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс.

Очень важно, как будут написаны связанные с реформами налоговые законы, и воспримут ли жители и предприниматели эти перемены как свои. "Тут очень важная роль принадлежит коммуникации правительства, которая до сих пор была слабой, отрывочной. Налоговые изменения хороши для экономики, но следовало бы коммуницировать о них гораздо яснее", - указал он.

Позитивным фоном для роста латвийской экономики является также рост мировой экономики, отметил экономист.

Инфляцию в Латвии Swedbank прогнозирует в 2017 году в размере 2,5%, в 2018 году - 2,2%.

Рост реальной нетто-зарплаты в этом году прогнозируется на 3,2%, в следующем году - на 4,7%. Экономист Swedbank уверен, что средний уровень зарплат в Латвии будет расти, но предупреждает - важно, как предприятия смогут позволить себе повышение зарплат, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, поэтому предприятиям следует думать о повышении производительности труда.