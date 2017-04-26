Swedbank провел исследование в январе 2017 года в сотрудничестве с OMD Snapshots, опросив 706 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в Риге, других городах и сельских районах Латвии.

Каждый пятый (23%) респондент смог бы оплачивать лишь часть счетов, а 42% опрошенных смогли бы "затянуть пояс" и в полной мере платить по счетам, но с серьезным ущербом для качества жизни. И лишь 7% респондентов, оказавшись в подобной ситуации, не испытали бы никаких финансовых проблем.

В целом при внезапном падении доходов жители чаще всего (49%) рассчитывают на поддержку близких и готовы оплачивать лишь самые срочные платежи. Намного реже люди надеются получить помощь со стороны государства или самоуправления (27%), взять деньги взаймы у друзей (26%) или использовать собственный денежный резерв, позволяющий продержаться не менее трех месяцев (24%).

Интересно, что даже для частичной оплаты счетов многим потребуется прибегнуть к поддержке близких (56%) или просить деньги взаймы у родственников или друзей (34%). На пособия от государства или самоуправления в аналогичной ситуации рассчитывают 32% респондентов. Кроме того, исследование выявило тревожную тенденцию – жители, выплачивающие сразу несколько кредитов, при падении доходов, например, в случае кратковременной нетрудоспособности, склонились бы в пользу получения "быстрых кредитов". К такому решению готовы прибегнуть 21% участников опроса, имеющих несколько кредитных обязательств, в противовес 3% респондентов, выплачивающих всего один кредит, и 2% жителей, полностью свободных от долгов.