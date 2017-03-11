В прошлом году Swedbank выдал в Латвии жилищных кредитов на сумму почти 150 млн евро. Как сообщили в банке, средняя сумма кредита на покупку жилья в прошлом году выросла до 55 000 евро.

Хотя кредиты выдаются на срок до 25-30 лет, люди чаще предпочитают брать их на срок от 16 до 20 лет. Чаще всего заемщики - это люди в возрасте 26-35 лет, со средним уровнем доходов от 1000 до 1500 евро на семью.

Руководитель центра финансирования частных лиц Swedbank Айнар Балцерс считает, что в Латвии на рынке жилья по-прежнему имеется потенциал для роста. В соседних странах жилищных кредитов выдано больше: в Эстонии Swedbank в прошлом году выдал для приобретения жилья около 450 млн евро, в Литве - 350 млн евро.