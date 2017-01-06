Работающие латвийцы теряют тысячи евро из своих пенсионных накоплений из-за чрезвычайно высоких комиссионных сборов, установленных финансовыми компаниями, которые управляют пенсионными фондами второго уровня. К такому выводу пришли экономисты, проанализировавшие размеры комиссий в странах Балтии и Швеции.

У всех работающих латвийцев официальная зарплата облагается подоходным налогом, а также "социальным налогом" (так иногда называют социальные взносы), из которого небольшая часть зачисляется на так называемый второй пенсионный уровень. Этот индивидуальный накопительный счет находится под управлением частной компании, и средства с него можно получать только после достижения пенсионного возраста (подробно о втором пенсионном уровне, также сравнение доходности пенсионных планов: "Есть ли у вас план? Как прекратить "терять" деньги на пенсионных накоплениях")

Согласно имеющемуся в распоряжении Delfi исследованию, проведенному латвийскими экономистами, латвийцы платят высокие комиссионные за управление своими пенсионными накоплениями. В Латвии размер комиссии заметно выше, чем, например, в Швеции. поэтому при выборе управляющего следует обращать внимание не только на доходность, но и на размер комиссии, которую компания будет вычитать из находящихся в управлении пенсионных накоплений.

Первую комиссию забирает государство

Платя социальный налог, немногие рассчитывают на достойную пенсию. Однако же в силах каждого повлиять на размер своей пенсии, если мы будем разумно выбирать управляющего вторым пенсионным уровнем, обращая внимание как на обеспечиваемую управляющим доходность (сравнить доходность планов можно на сайте manapensija.lv) , так и на размер комиссий, которые требуется платить за управление пенсионными накоплениями.

Каждый месяц 6% от "белой "зарплаты в виде соцналога идёт на накопления на наши пенсии на втором уровне. Это наши будущие деньги, которыми мы ограниченно можем распоряжаться сейчас. Однако, на самом деле на наши счета в 2015 году попадало только 5,8%, потому что 0,2% забирало Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Тем самым общество вводится в заблуждение, ведь нам преподносится утверждение, что именно 6% попадает в пенсионный фонд . За один год это покажется небольшой суммой, но за 25 лет эта сумма значительно вырастет. Интересно, что в соседних государствах соцагенства работают настолько эффективно, что не забирают эту комиссию у населения.

Вторую комиссию забирают финансисты

Следующий уровень комиссий - это комиссии за управление, которые в большинстве случаев взимают банки, которым принадлежат компании, управляющие накопительными планами второго пенсионного уровня.

Сравнив величину комиссий в трех странах Балтии и Швеции, можно заметить, что наиболее высокие комиссии получают латвийские управляющие. Соответственно, латвийские налогоплательщики теряют самые большие деньги и от заработанного пенсионного капитала от доходности, полученной благодаря этому капиталу. При длительном периоде, а пенсионные накопления создаются десятилетиями, денежные потери латвийцев неприятно впечатляют.

Экономисты сравнили, сколько денег условный житель Латвии, Литвы, Эстонии и Швеции заплатит управляющей финансовой компании за то, что она держит на счетах его накопления и обеспечивает доходность, вкладывая их в различные финансовые инструменты.

Принятые для расчетов условия выглядят следующим образом. Ежегодная доходность - 3%, комиссии были рассчитаны в среднем в соответствии со спецификой планов в каждой стране, период - 25 лет. В случае Швеции комиссии активного фонда были рассчитаны исходя из 50% комиссий фонда акций и 50% комиссий фонда облигаций. Для расчёта комиссий сбалансированного фонда были взяты 25% комиссий активного фонда и 75% комиссий фонда облигаций. Швеция была выбрана для сравнения, так как шведская пенсионная модель была одной из тех, которые послужили примером во время разработки пенсионной системы в Латвии. Кроме того, работающие в Латвии банки со шведским капиталом (SEB, Swedbank, Nordea) управляют около 70% активов, накопленных на втором пенсионном уровне.

Напомним, что пенсионные планы во втором уровне в зависимости от риска и возможных прибылей и потерь делятся на три категории - активные, сбалансированные и консервативные. По теории, в активных - самые высокие риски и самые высокие ожидаемые прибыли/убытки, в сбалансированных - средние риски и уровень прибыли/убытков, в консервативных - низкие риски и низкие уровни прибыли/убытков. Более подробно об уровнях рисков можно прочитать здесь.

Экономисты рассчитали, какую долю в процентах от доходности накопленного за 25 лет пенсионного капитала среднестатистический латвиец теряет из-за взимаемой финансовыми компаниями комиссии.

Если бы будущим латвийским пенсионерам не надо было платить комиссии управляющим, то через 25 лет после уплаты ежемесячных отчислений с зарплаты доходность активных фондов была бы на 58% выше, сбалансированных - на 53%, а консервативных - на 48%. Ситуация в Латвии и Эстонии очень похожа; литовские управляющие также несильно отстали по дороговизне. Платить управляющему половину от заработанного им на ваших деньгах - это очень много. Для сравнения: продавая квартиру, кто согласится заплатить половину заработанной прибыли маклеру за посредничество?

Высокие комиссии латвийских и эстонских управляющих отметило в ежегодном исследовании независимое европейское учреждение Better Finance: "Средний уровень комиссий в Латвии растёт как в абсолютном, так и в относительном значении, что может негативно повлиять на долгосрочные накопления будущих латвийских пенсионеров".

В Швеции у участника второго пенсионного уровня есть возможность выбрать между 850 различными инвестиционными фондами, которым можно доверить часть своей будущей пенсии. Комиссии в этих фондах в диапазоне от 0% до 0,89%. Для сравнения, в Латвии средние комиссии активных фондов - 1,5%, а консервативных - 1,2% (данные за 2015 год).

Комиссия не только снижает доходность, но также и накопленный капитал – базу, на основании которой формируется последующая возможность получать прибыль.

Получая текущую брутто-зарплату и 3%-ю доходность на капитал, будущий пенсионер через 25 лет накопит 22,6 тысячи евро. Однако же за достижение этой доходности, то есть за управление пенсионным капиталом, необходимо заплатить комиссии.

Учитывая уровень комиссий, в Латвии участник второго уровня останется с наименьшей суммой по сравнению с будущими пенсионерами в соседних странах и Швецией. Например, условный будущий латвийский пенсионер, выбравший активный пенсионный план, получит 18 210 евро, тогда как в Швеции пенсионер, вносивший такие же взносы, получит 21 248 евро. Разница довольно существенная - 3000 евро. Получается, что из-за огромной разницы в размере взимаемой финансовыми компаниями комиссии, будущий шведский пенсионер через 25 лет окажется существенно богаче латвийского, даже если взносы в пенсионный фонд будут одинаковыми.

"Заслуживают ли наши управляющие более высоких комиссий, оправдана ли такая высокая цена, разработали ли они такую инвестиционную стратегию, которая позволила бы получать максимальную доходность в любые экономические циклы?", - задаются вопросом исследователи.

Третью комиссию снова получают финансисты

Пенсионный капитал вкладывается в депозиты, в облигации и в акции. Самым дорогим считается управление капитала при вложении в акции, потому что анализ компаний требует значительного количества времени и ресурсов, но и доходность в этом случае обычно наиболее высокая.

Что касается вложений в облигации, то тут требуется меньше усилий, соответственно это менее дорогое управление, также ниже доходность и риски. Для того чтобы держать деньги на счете или вкладывать в депозиты, специальных знаний и дополнительных расходов не требуется.

Как распределяют наши средства управляющие? В случае консервативных фондов, часть денег лежит на счете или депозитах. Часть средств вложена в облигации. В случае активных фондов к вышеупомянутому добавляются ещё вложения в акции. Интересно, что большинство наших управляющих значительную часть средств вкладывают уже в готовые продукты - в другие фонды акций или облигаций, тем самым распределяя (диверсифицируя) риски, но в то же самое время в значительной мере снижая свою ответственность за результаты. Часто эти другие фонды управляются компанией, которая принадлежит той же банковской группе (SEB Aktīvo ieguldījmu plāns инвестирует в SEB Global Fund/SEB Eastern Europe ex Russia Fund/SEB Asset Sellection Fund; DNB Aktīvais ieguldījumu plāns инвестирует в DNB Fund Asia Small/DNB Global EM SRI/DNB Global SRI/DNB Scandinavia Fund ). Естественно, что те другие фонды также берут комиссию. Тем самым банки получают двойной бонус в виде комиссий.

"В следующий раз, выбирая управляющего своей будущей пенсией, есть смысл обратить внимание на величину комиссии, так как она в значительной мере влияет на размер накопленного пенсионного капитала", - делают вывод авторы исследования.