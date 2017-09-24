Схемы с оплатой налога за добычу природных ресурсов и импорт отходов в Латвию приводят к тому, что государство ежегодно теряет свыше 30 млн евро, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

На окраине Елгавы второй год ведет деятельность фирма SIA Green World - вторая в Латвии по количеству ввезенных импортных отходов. Служба Госсреды полагает, что часть отходов в Green World появились незаконно. Служба также обращает внимание и на фирму SIA Aggregare - крупнейшего импортера отходов в стране.

"Полученная информация свидетельствует о таких условиях, которые мы можем перевести, как ввоз грузов и задание по местным грузам. Мы в Елгаве обнаружили и такие отходы, о которых ранее не догадывались. Есть какие-то другие схемы отходов, не такие, про которые мы знали раньше, сейчас мы их тоже исследуем", - сказала в передаче руководитель службы Инга Колегова.

Передача указывает: если отходы собраны в Латвии, то за их переработку можно получить скидку на налог за добычу природных ресурсов. Министерство защиты Среды и регионального развития подсчитало, что схемы с налогом на добычу природных ресурсов и ввоз импортных отходов приводят к тому, что государство ежегодно недосчитывается 30 млн евро. Министерство уже написало закон, увеличив полномочия инспекторов среды.

В отчетах Aggregare все отходы представлены как ввезенные. Руководитель предприятия Робертс Редько объясняет, что закралась ошибки и в неправильных отчетах виноват бухгалтер. "У нас - собранные и переработанные в Латвии тонны отходов, но совсем недавно мы обнаружили, что не внесли их в отчетный журнал. Сейчас все исправлено, скоро будет подан новый отчет. Там будут видны все собранные в Латвии объемы", - сказал Редько.

Небольшую часть отходов фирма Aggregare собирает по Латвии, а большая их часть ввозится из-за рубежа, указывает передача. 80 тонн отходов предприятие увезло на Слокскую свалку, где они сгорели на крупном пожаре в июне этого года. Редько утверждает, что на Слокскую свалку отходы отвезли по ошибке, но когда он вмешался, машину не позволили выгрузить в Слоке, и отходы увезли на какое-то предприятие в Екабпилсе.

"Шведское агентство указало, что конечный получатель груза - Aggregare. Мы получили груз и дальше перевезли его в Екабпилс нашему торговому партнеру - фирме SPU Zvaigznei, у которой есть разрешение на разделывание упаковки. В неизвестном виде грузы оказались в Слоке, откуда были возвращены обратно к нам. Как они вновь оказались там, у меня нет предположений", - добавил Редько.

Служба Госсреды полагает, что именно фирма Aggregare доставила 80 тонн груза в Слоку. Об этом говорят как сообщения из Швеции, так и собственное расследование службы.

Днем 18 июня в Юрмале около Слоки возник пожар на территории, где без разрешения Службы Госсреды хранилось большое количество пластмассовых отходов. Площадь пожара составила порядка 12 000 квадратных метров. Пожару была присвоена повышенная опасность. Во время горения отходов возникло сильное задымление: дым в виде облаков распространился на большой территории.

Хозяином свалки в Слоке является фирма "М SIA Prima". По данным службы Госсреды, на свалке скопилось примерно 23 000 тонн отходов. Работники службы отмечают, что фирма "М SIA Prima" не получила соответствующее разрешение для выполнения действий с отходами, и работала нелегально. При этом служба уже получала жалобы от местного населения о сильном запахе, насекомых и крысах.