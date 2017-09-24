Сэкономленные в этом году 48 миллионов евро правительство Латвии решило направить не на покрытие государственного долга, что постоянно предлагает совет по Фискальной дисциплине, а на повседневные нужды. Об этом сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

Сейчас государственный долг Латвии составляет 9,3 миллиарда евро, а в год надо выплачивать по 2,260 млн евро. Министерство финансов в этом году сэкономило 48 млн евро: один миллион сэкономила Государственная касса, выгодно взяв в долг, а еще 47 млн было зарезервировано для платежей в Европейский бюджет, но эти средства не пригодились.

Передача отмечает, что сэкономленная сумма в 48 млн евро - не реальные деньги. Госбюджет в этом году составлен с дефицитом в 300 миллионов евро, поэтому сбережения только уменьшат необходимость взять в долг.

Однако в сентябре правительство начало перераспределять деньги для иных нужд. В частности, 13 млн евро были выделены VAS "Latvijas dzelzceļš", 6 млн евро - на другие услуги общественного транспорта, 16,4 млн евро - рижским больницам П.Страдиня и Восточной, 800 тысяч евро - бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а еще 272 тысяч евро получит Госканцелярия.

Значительную часть суммы получит Министерство земледелия. Но министр Янис Дуклавс не понимает, откуда появились деньги: "Я на такие вопросы пока не смогу ответить, это надо спрашивать у министра финансов, почему деньги появились именно в этот момент".

Известно, что 1,4 млн евро Министерство земледелия уже передало Булдурской садоводческой средней школе. Министр объясняет, что деньги потратят на приобретение техники и учебных средств, а также на ремонт помещений. В документе правительства сказано, что деньги направлены на предотвращение последствий от стихии природы.

Ни премьер-министр Марис Кучинскис, ни министр финансов Дана Рейзниеце-Озола не признают, что раздача сэкономленных денег является нарушением фискальной дисциплины. Это обычный порядок, когда сэкономленными средствами правительство может распоряжаться по необходимости, говорят они.

"Апроприация означает, что простая экономия в одном месте может потушить пожар в другом месте. А такие классические исправления, когда все сбережения где-то делятся, этого мы просто не можем сделать. Мне кажется, все от этого только выиграют", - сказал Кучинскис.

Рейзниеце-Озола объяснила, что подход Минфина в израсходовании денег отличается от того, что советует совет по Фискальной дисциплине. "Это дискуссия экспертов, длящаяся несколько лет. По крайней мере, три года подряд эксперты Минфина дискутируют с экспертами совета об интерпретации закона. Коллеги из совета хотят, чтобы в тех случаях, когда где-то появляются сбережения, их не расходовать. А чиновники Минфина на это смотрят с хозяйским подходом: мы видим, что в одном месте можем сэкономить. А накопленные долги или те приоритеты, которые не было возможности покрыть при планировании проекта бюджета, мы понемногу все же профинансируем", - пояснила она.

Совет по Фискальной дисциплине просит не тратить деньги, его задача -

- следить за тратами правительства и предупреждать, если финансовая стабильность государства будет подвергнута опасности. Платежи в Европейский бюджет и выплаты по обслуживанию долга - особые программы. В законах руководства фискальной дисциплины и бюджетом определено, что сэкономленные в этих разделах деньги нельзя перераспределять для других нужд.

"Тут мы преступаем один из краеугольных камней закона. Если мы можем в любой момент увеличить расходы на эти потребности, и при этом не перераспределять на другие цели, то в случаях, когда остаются средства, нам не следует их перераспределять на иные нужды", - отметил председатель совета по Фискальной дисциплине Янис Платайс.