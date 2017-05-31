Убытки Reverta состояли в основном из расходов на проценты за государственную поддержку.

В первом квартале этого года Reverta продолжала работу над проблемными активами и возвращением денег, при этом активно работала также над продажей оставшихся кредитных портфелей и подготовкой к запланированной ликвидации компании.

В феврале 2017 года Reverta внесла в Госказну очередной платеж в размере 3,7 млн евро. Всего же в этом году Госказна получила от Reverta 7,3 млн евро, а с 1 августа 2010 года до конца марта 2017 года - свыше 430 млн евро.

В первом квартале этого года Reverta вернула в результате продажи проблемных активов 13,5 млн евро, а в целом с 1 августа 2010 года - 753,7 млн евро или 67% всех проблемных активов.

Также в первом квартале было продано 17 объектов недвижимости на общую сумму 4,3 млн евро, а за все время деятельности Reverta - 1800 объектов.

Активы Reverta на 31 марта 2017 года составили 51,641 млн евро и были на 5,582 млн евро (9,7%) меньше, чем в конце 2016 года (57,223 млн евро).

В первом квартале 2016 году убытки Reverta составляли 4,868 млн евро, убытки ее группы - 5,476 млн евро.

Утвержденный Еврокомиссией план реструктуризации предусматривает разработку портфеля Reverta и прекращение деятельности до конца 2017 года.

Reverta приступила к работе в мае 2012 года.