"Ситуация ухудшилась, поскольку сумма заработанных премий за три месяца 2017 года сократилась на более чем 1,16 млн евро или на 9,8% по сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года, а нетто-сумма выплаченных возмещений выросла на 580,7 тыс. евро или 5,5%", - поясняют представители бюро.

В первом квартале 2017 года сумма заработанных премий в сегменте OCTA составила 10,705 млн евро, а нетто-сумма выплаченных возмещений составила 11,093 млн евро.

"В данный момент можем сказать, что каждые 100 евро, которые страховщики получают от продаж полисов ОСТА, обходятся на самом деле в 138 евро, которые тратятся на выплаты компенсаций за убытки, создание накоплений и взносы в Гарантийный фонд, а также на административные расходы страховщиков", - поясняет председатель правления ЛБСТС Янис Абашинс.

В течение первых трех месяцев страховые компании и ЛБСТС, которое администрирует Гарантийный фонд, получили 11 472 заявления на выплату возмещения, что 9,6% больше, чем в тот же период 2016 года.

В первом квартале 2017 года принято 12 182 решение о выплате страхового возмещения на общую сумму 11,804 млн евро, что на 11% или 1,167 млн больше, чем годом ранее. Наибольшие суммы возмещений выплачены по причине повреждения или гибели транспортного средства – всего 9,4 млн евро, что формирует 79,6% от общей суммы выплаченных возмещений.