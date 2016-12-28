Совокупная стоимость активов богатейших людей планеты с начала года по 27 декабря увеличилась на $237 млрд, или 5,7%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до $4,4 трлн, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Максимальная величина показателя за год была зафиксирована в начале сентября и составила $4,5 трлн.

Наиболее обеспеченные люди планеты в итоге заработали на неопределенности, вызванной решением большинства жителей Великобритании о выходе из состава Евросоюза, неожиданной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, укреплении позиций популистов в Европе и сопутствующей этим событиям волатильности на рынках, отмечает Bloomberg.

"В целом клиенты хорошо сыграли на волатильности. 2016 год в итоге стал отличным годом для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая каким было начало года", — прокомментировал директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов UBS Wealth Management Саймон Смайлс.

Первое место по темпам роста богатства занял Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось на $11,8 млрд — до $74,1 млрд — на фоне роста стоимости активов его инвестиционной компании Berkshire Hathaway после неожиданной победы Трампа. На втором месте по приросту активов за год основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого выросло на $9,8 млрд — до $91,5 млрд. В тройку лидеров вошел и владелец Continental Resources Гарольд Хамм, состояние которого за год увеличилось на $8,4 млрд — до $15,3 млрд. В январе Хамм предсказал подорожание барреля нефти до $60 к концу года.

"2016 год определялся событиями, на мировые цены влияли в большей степени новости, а не фундаментальные факторы. Вера в то, что Трамп ослабит регулирование значительных частей экономики США, движет рынками прямо сейчас", — рассуждает Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management, который управляет активами на $10 млрд.

Наиболее выгодным 2016 год оказался для американских миллиардеров, которые нарастили совокупную стоимость своих активов на $77 млрд после победы Трампа, несмотря на то, что большинство из них на президентских выборах поддерживали Хиллари Клинтон. В целом за год состояние богатейших людей США выросло на $115,8 млрд — до $1,4 трлн.

Хороший год для российских миллиардеров

Помимо американских миллиардеров, 2016 год стал благополучным и для богатейших граждан России. Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $34,5 млрд — до $192 млрд, следует из данных индекса миллиардеров Bloomberg.

Среди них наибольшую выгоду в уходящем году получил основной владелец НЛМК Владимир Лисин, совокупная стоимость активов которого увеличилась на $5,5 млрд — до $13,1 млрд. Второе место по росту состояния занял президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, стоимость его активов в 2016 году выросла на $5,2 млрд — до $11,9 млрд. Третье место досталось главе и основному совладельцу "Еврохима" Андрею Мельниченко, состояние которого увеличилось на $5 млрд — до $11,1 млрд.

В 2016 году выросло состояние и других российских миллиардеров. Так, стоимость активов Геннадия Тимченко выросла на $4,8 млрд — до $11,4 млрд. Алексей Мордашов прибавил $4,3 млрд, его состояние выросло до $16,6 млрд. Далее по приросту активов идут Леонид Михельсон (+$4,2 млрд, $17,2 млрд); Владимир Потанин (+$1,8 млрд, $16,5 млрд); Виктор Вексельберг (+$1,5 млрд, $14,2 млрд); Михаил Фридман (+$1,1 млрд, $13,2 млрд); Герман Хан (+$902,7 млн, $9,1 млрд); Алишер Усманов (+$880,5 млн, $12,9 млрд); Алексей Кузьмичев (+$681,1 млн, $6,8 млрд); Михаил Прохоров (+$634,6 млн, $10,6 млрд) и Дмитрий Рыболовлев (+$341,5 млн, $9,6 млрд).

Потери среди российских миллиардеров в 2016 году понесли Роман Абрамович, состояние которого в уходящем году снизилось на $672,8 млн — до $10,7 млрд, а также Сергей Галицкий, совокупная стоимость его активов за данный период уменьшилась на $1,7 млрд — до $7,3 млрд.