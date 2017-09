Во вторник 26 сентября Кабинет министров рассмотрит подготовленные Минфином поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие создание единого бюджетного счета для уплаты налогов с целью уменьшения административной нагрузки на налогоплательщиков.

Сейчас налогоплательщики перечисляют налоги на 49 бюджетных счетов Госказны, поясняют в Минфине. Разные счета открывались с тем, чтобы разные виды налогов перечислялись на свой счет и таким образом обеспечивалась прозрачность денежных потоков, однако такое число бюджетных счетов создает проблемы для налогоплательщиков и для учреждений, администрирующих налоги.

Поэтому Минфин предлагает открыть единый счет для уплаты всех налогов, которые администрирует СГД. Распределяться по конкретным видам бюджетных доходов поступившие платежи будут по методу FIFO (от англ. First In, First Out) или "первым пришел - первым ушел". Метод FIFO в бухгалтерии означает, что первыми выбывают с учета поставленные на учет первыми же, в данном случае первыми будут уходить платежи, для которых срок подачи налоговой декларации наступит первым.

Поправки к закону предусматривают также возможность введения исключений из общего порядка - такое право будет предоставлено Кабинету министру.

Поправки к закону также предусматривают, что налоги, которые надо платить регулярно, и пошлина за риск предпринимательской деятельности должны перечисляться в бюджет не позднее 23-го числа отчетного месяца.