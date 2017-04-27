"Возможно повышение других налогов на потребление", - отметила она в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT. При этом она отметила, что в этом вопросе требуется проявлять большую осторожность, потому что необходимо оценивать влияние на экономику от повышения любого налога.

"Реформа - это не только снижение налогов, но и перенос налогового бремени с рабочей силы на потребление", - пояснила министр. По ее словам, в госбюджете должна быть "подушка безопасности", и в таком случае придется говорить о повышении налогов на потребление. Однако министр отметила, что сейчас очень не хочется этого делать.

Дана Рейзниеце-Озола добавила, что правящая коалиция видит желание общества осуществить налоговую реформу, поэтому существенных задержек с ее реализацией не будет.