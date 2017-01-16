Для того чтобы аутентификация клиентов банка отвечала требованиям безопасности Европейского союза, с 1 апреля банки должны обеспечить дополнительные меры в области безопасности. Об этом напоминает газета Neatkarīgā.

Так, при перечислении через интернет-банк сумм свыше 30 евро кодовой карточки будет уже недостаточно. Хотя до 1 апреля остается еще более двух месяцев, коммерческие банки уже сейчас начинают вводить дополнительные инструменты проверки подлинности пользователей.

Например, при авторизации в интернет-банке Swedbank клиенты должны будут подтвердить номер своего мобильного телефона, и достоверность предоставленной информации будет проверена, отправив на указанный клиентом телефон код, который необходимо ввести в интернет-банк.