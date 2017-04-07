Несколько респектабельных потенциальных международных партнеров проявили интерес к проведению долларовых операций, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации КРФК Лайма Ауза. Она допускает, что сотрудничество поначалу может восстанавливаться поэтапно.

"Каждый коммерческий банк самостоятельно принимает решение, с каким корреспондентским кредитным учреждением сотрудничать, и каждому банку надо целенаправленно налаживать отношения. Прямые корреспондентские отношения являются основой для развития Латвии как регионального финансового центра. Чтобы достигнуть этой цели и сформировать благоприятную среду для создания новых отношений с американскими корреспондентскими банками, КРФК с партнерами целенаправленно и интенсивно работает, чтобы способствовать повышению доверия латвийскому банковскому сектору как к надежному и стабильному партнеру по сотрудничеству в глазах ведущих финансовых организаций мира", - подчеркивают в комиссии.

Также Ауза отметила, что в течение последних двух лет Латвия заложила стабильную основу для нового сотрудничества, вступив в Организацию экономического сотрудничества и развития, усовершенствовав нормативное регулирование. Кроме того, проведена независимая проверка по американской методологии в банках, ориентированных на обслуживание зарубежных клиентов.

В КРФК подчеркнули, что решение немецкого банка Deutsche Bank прекратить обслуживание долларовых перечислений латвийских банков не является сюрпризом ни для участников финансового рынка, ни для КРФК. В основе решения – изменение стратегии Deutsche Bank на межбанковском рынке во многих странах мира, и не имеет отношения к оценке деятельности латвийского банковского сектора.

С учетом мировых тенденций последних лет на межбанковском рынке коммерческие банки Латвии готовы к таким переменам и переориентировались на других партнеров по сотрудничеству, а также ищут новые решения, сообщили в КРФК.

В комиссии также отметили, что латвийские жители совершают платежи главным образом в евро, поэтому для них ничего не изменится. В свою очередь для иностранных клиентов, которые предпочитают проводить долларовые расчеты через латвийские банки, возможно, повысится стоимость услуги или увеличится срок выполнения платежа. Вместе с тем в комиссии отмечают, что каждый банк самостоятельно определяет прейскурант на свои услуги.

Как сообщалось, немецкий банк Deutsche Bank, обеспечивающий проведение долларовых платежей многим латвийским кредитным учреждениям, принял решение о прекращении корреспондентских отношений с банками в Латвии.

Еще в прошлом году Deutsche Bank прекратил сотрудничество с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Теперь Deutsche Bank принял решение полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии.

В Deutsche Bank не предоставили никаких комментариев о своих планах деятельности в Латвии.

В последние годы с латвийского рынка ушли международные банки JPMorgan и Commerzbankid, которые были партнерами латвийских банков по долларовым денежным операциям.