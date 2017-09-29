В июле годовая ставка по новым кредитам для бизнеса составляла 2,61%, то есть по сравнению с началом 2014 она снизилась.

Но, оценив данные других европейских государств, издание пришло к выводу, что в Латвии за кредиты приходится платить дороже, чем в среднем в еврозоне, где в июле ставка составляла 1,56%.

Как пояснил экономист банка DNB Петерис Страутиньш, более высокая ставка связана с кредитной способностью бизнеса. У среднего латвийского предприятия короткая кредитная история, меньше рыночного опыта, чем у других европейских компаний, а также сами предприятия меньше, чем, например, в Германии или Франции.

К тому же в Латвии выше уровень теневой экономики, из-за чего баланс предприятий выглядят хуже, чем обстоят дела в реальности.