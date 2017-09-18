В Литве она составила 4,6%, в Эстонии - 4,2%, в Латвии - 3,2%.

Годовая инфляция в августе этого года зарегистрирована во всех 28 странах ЕС. В Великобритании она составила 2,9%, в Венгрии - 2,7%, в Чехии - 2,4%, в Люксембурге - 2,3%, в Швеции - 2,2%, в Австрии - 2,1%.

В меньшей степени потребительские цены за год выросли в Ирландии (0,4%), на Кипре (0,5%), в Греции и Румынии (0,6%), в Болгарии (0,7%) и Финляндии (0,8%).

В целом по ЕС годовая инфляция в августе составила 1,7%, в еврозоне - 1,5%.

По сравнению с июлем 2017 года в августе потребительские цены в ЕС выросли на 0,2%, в еврозоне - на 0,3%.

В Латвии месячная дефляция в августе составила 0,1%, в Литве потребительские цены за месяц не изменились, в Эстонии зафиксирована месячная инфляция в размере 0,4%. Самая высокая в ЕС месячная инфляция была в Бельгии (1,5%). В Люксембурге она составила 1,4%, в остальных странах, где в августе была зарегистрирована инфляция, она была ниже 1%. Месячная дефляция в августе зарегистрирована также в Дании (-0,4%), Греции (-0,3%), Румынии (-0,2%), Чехии (-0,2%), Польше (-0,2%) и Швеции (-0,2%).