Такая возможность в Латвии будет предложена впервые в странах Балтии. Платежи с помощью мобильного телефона с 7 сентября будут доступны пользователям телефонов с операционной системой Android (Samsung, HTC, Huawei и другие). Сначала услуга мобильных платежей будет доступна пользователям банковских карт Mastercard.

Пользователям телефонов с другими операционными системами банк Citadele предложит альтернативные решения мобильных платежей — браслеты и наклейки с технологией NFC (near-field communication). С помощью мобильного телефона можно будет оплачивать покупки на сумму свыше 10 евро.

Подробнее о новой услуге банк Citadele проинформирует на пресс-конференции 7 сентября.