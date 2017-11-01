Финансовые учреждения обещают, что плата за услугу будет не больше, чем за обычный платеж. Быстрые денежные перечисления можно будет выполнять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году, включая праздники. Платежи между счетами разных банков будут производиться в течение нескольких секунд.

Это важная перемена, так как ранее межбанковские платежи в Европе были возможны только по рабочим дням и требовали нескольких часов или даже неполного дня.

Банк Латвии начал предлагать систему в конце августа, и к ней присоединился единственный банк - Citadele. Более широкое использование срочных денежных перечислений в масштабе всей Европы начнется в ноябре с использованием системы быстрых платежей, внедряемой компанией EBA Clearing. Следующими после Citadele в Латвии эту систему начнут использовать SEB banka и Swedbank.