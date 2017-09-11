11 сентября Baltikums Bank AS изменил свое юридическое название и в дальнейшем будет называться AS BlueOrange Bank. На этом завершился процесс введения нового бренда банка – BlueOrange.

Под брендом BlueOrange банк начал работу в январе 2017 года. Одновременно с запуском нового бренда банк начал предлагать услуги на латвийском рынке. Разработаны специальные банковские продукты и услуги как для юридических, так и для физических лиц.

Смена юридического названия клиентам банка не создаст никаких неудобств. Изменения не влияют на новый юридический адрес и реквизиты банка. Клиентам и партнерам не требуется пересматривать условия сотрудничества или перезаключать договоры с банком.

Банк учрежден в 2001 году. Сейчас он занимает стабильное положение в десятке крупнейших банков Латвии по объему активов. В банке работает более 330 сотрудников.