Текущая ситуация на рынке заставляет банки меняться и искать пути, как выживать. Изменения наблюдаются и среди банков, которые обслуживают местных клиентов, и в сегменте кредитных учреждений, которые ориентируются на международных клиентов.

Среди первых наблюдается сокращение числа, а у обслуживающих нерезидентов банков уменьшается размер вкладов. С учетом роста влияния в этой отрасли компаний финансовых технологий, ожидается, что количество банков на рынке Латвии сократится, пишет газета Dienas bizness.

До этого в банковской сфере работало более 20 кредитных учреждений и всем хватало места и клиентов - часть обслуживала местных предпринимателей и физических лиц, а другая стремилась за пределы страны, ориентируясь на предоставление услуг иностранным клиентам.

В последнее время изменения коснулись обоих сегментов кредитных учреждений. Показатели прибыли пока неплохи. В первом полугодии этого года банковский сектор работал с прибылью в размере 165 млн евро, что на 39% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, когда прибыль составила 269,5 млн евро, но прошлогодняя прибыль в значительной степени была обусловлена доходами от продажи долей VISA, которую получили почти все банки. Если исключить эту одноразовую сделку, прибыль банковского сектора в первом полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась примерно на 10%.