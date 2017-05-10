Работы по модернизации систем проводятся Swedbank регулярно с целью совершенствования оказываемых клиентам банка услуг. Чтобы минимизировать возможные неудобства, работы выполняются в ночные часы.

Так, в результате модернизации будут внедрены новые усовершенствования в работе Smart-ID: теперь пользователи Smart-ID смогут авторизоваться не только в мобильном приложении и интернет-банке Swedbank, но и позвонив в банк по телефону 67444444. Кроме того, для клиентов, имеющих несколько активных аккаунтов Smart-ID, значительно сократиться время выполнения платежей, так как им больше не нужно будет каждый раз выбирать устройство Smart-ID, а платежи будут подтверждаться на том устройства, с которого пользователь подключился. В свою очередь руководители компаний с помощью Smart-ID смогут администрировать пользователей в интернет-банке.