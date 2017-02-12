В воскресенье 12 февраля банк SEB продолжает запланированный на эти выходные переход на новую ИТ-систему, чтобы предложить клиентам и новый интернет-банк. Сегодня завершится проверка данных, чтобы уже завтра банк смог полноценно начать работать в новой системе ИТ и обслуживания клиентов, сообщила представитель банка Агнесе Стразда.

SEB напоминает, что сделки с платежными картами возможны все время за исключением одного часа – с 22:00 до 23:00 – в воскресенье. Полная информация об ограничениях доступна здесь.

Функциональность 3D (дополнительная авторизация для подтверждения карточных платежей в интернете) не будет доступна до 9:00 следующего вторника, но это не помешает рассчитываться картой за покупки в интернет-магазинах.

Прежняя версия интернет-банка в настоящий момент недоступна – планируется, что новый интернет-банк будет запущен в 6:00 утра в понедельник.

В эти выходные филиалы банка SEB, расположенные в торговых центрах (Alfa, Damme, Spice, Galleria Riga, а также филиал Skanstes в т/ц Rimi Valdemār), работают в режиме предоставления консультаций, так как внутренние системы банка недоступны. Работу в полном объеме все филиалы банка SEB возобновят в 9:00 утра в понедельник.

Информационный телефон банка SEB +371 26668777, а также Skype (SEB_Latvija) доступны круглосуточно.