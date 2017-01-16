Акции биржевых инвестиционных фондов (ETF) по итогам прошлого года заняли первое место по объему торгов на фондовом рынке, сместив корпоративные акции на второе место, пишет Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.

ETF - это биржевые инвестиционные фонды, которые инвестируют средства в акции, облигации и деривативы. Цена акций ETF определяется стоимостью портфеля под управлением фонда.

Объем торгов бумагами ETF в 2016 году вырос на $400 млрд — до $3,8 трлн. Объем торгов корпоративными акциями также увеличился, однако менее значительно: за два года обороты по бумагам ETF выросли на 50%, в то время как рынок акций прибавил лишь 7%, следует из данных Credit Suisse. Значительная часть роста в сегменте ETF произошла за счет сырьевых фондов.

Явление частично связано с замедлением активности американских в части проведения IPO, в то время как число ETF выросло до рекордных 2 тыс.

"Тенденция в том, что инвесторы стали все чаще использовать акции ETF в качестве торгового инструмента, заменяя ими акции компаний. Это произошло в 2016 году и продолжится в 2017 году", — прокомментировал Тодд Розенблат из исследовательской компании CFRA.

"Наблюдается переход в сторону пассивного управления активами, и люди также любят опираться на индексы при формировании портфеля", — сообщила стратег по США Credit Suisse Анна Аврамович.